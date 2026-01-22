Новости

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,79% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,987 – 33,061% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 19,49% (ПСК 19,698 – 38,901% годовых).

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 21.01.2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

