Итоги 2025. Прогнозы 2026
Аэропорт Иркутска подвел итоги года: пассажиропоток превысил 4 млн человек
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Туристы стали выходить на едва окрепший лед Байкала: это смертельно опасно

На фоне сильных морозов в Иркутской области полностью замерзло озеро Байкал, длительно сопротивлявшееся холодам. Покров установился в последнюю очередь в районе поселка Листвянка – лед здесь совсем тонкий, однако туристы уже начали на него выходить – существует риск провалиться.

«Лед встал в ночь на 21 января, и на сегодняшний день толщина его не превышает 2 сантиметров, он занесен снегом. Выход на него сопряжен со смертельным риском!» – предупредил старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Казанцев.

За выход на лед в период его становления законодательством предусмотрена административная ответственность. Вдоль береговой полосы установлены запрещающие знаки и аншлаги, ведется аудиоинформирование.

Жителей и гостей Приангарья призывают не рисковать жизнью и любоваться красотами Байкала с берега. Выход на лед возможен только в специально оборудованных для этих целей местах.


Сибирское Информационное Агентство
