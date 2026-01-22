«Пилар» за год увеличил количество эксплуатируемых антенно-мачтовых сооружений на 22%

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, в 2025 году вывела темпы строительства антенно-мачтовых сооружений (АМС) на рекордный уровень – количество башен в управлении увеличилось на рекордные 6,4 тысячи объектов. Теперь в эксплуатации «Пилара» находится 35,5 тысячи АМС – это выводит компанию на одну из лидерских позиций на рынке инфраструктурных операторов.

«Пилар» подвел итоги развития за 2025 год. В фокусе компании в прошлом году – возведение новых антенно-мачтовых сооружений по всей стране. Только в новом для ГК Т2 регионе – Ставропольском крае – «Пилар» ввел в эксплуатацию почти 800 опор. Благодаря увеличению числа АМС материнских компаний (Т2 и «Ростелекома») число башен в управлении «Пилара» составило 35,5 тысячи – показатель увеличился на 22% год к году. При этом количество собственных объектов в портфеле приблизилось к 23 тысячам АМС.

Большой потенциал «Пилар» видит в организации собственных бригад строительно-монтажного управления (СМУ) вместо работы со сторонними подрядчиками.

В регионах присутствия башенной компании работает 37 бригад СМУ – за год сотрудники выполнили более трех тысяч работ как для Т2, так и для внешних клиентов. В планах на 2026 год – удвоение численности бригад и выход на новые регионы. Собственные бригады позволяют контролировать качество выполнения работ и расширяют перечень услуг. Теперь для клиентов доступны такие сервисы, как проектирование, строительно-монтажные работы и модернизация существующего оборудования.

Помимо этого, в 2025 году «Пилар» организовал личный кабинет на сайте, который упростил клиентам и партнерам процесс отслеживания изменений и статуса запросов по размещению собственного оборудования на опорах башенной компании. Доступ уже получили все операторы телеком-рынка. На декабрь 2025 года 98% запросов от операторов «большой тройки» проходят через личный кабинет, среди всех клиентов компании показатель составил 78%. С помощью кабинета клиенты «Пилара» могут направлять запросы и отслеживать статусы технических условий на размещение своего оборудования на АМС. Благодаря автоматизированному сбору и структурированию информации временные затраты на обработку данных на стороне партнеров значительно сокращаются. Внедрение оптимальных инструментов помогло «Пилару» получить более 2,8 тысячи новых коммерческих размещений за год.

Компания уделяет особое внимание безопасной эксплуатации антенно-мачтовых сооружений. Так, за 2025 год в отдаленных регионах «Пилар» обслужил более 26 тысяч АМС, отремонтировал – более четырех тысяч.

«В прошлом году мы выполнили огромную работу по увеличению парка АМС «Пилар»: количество АМС в управлении выросло на 6,4 тысячи – это абсолютно рекордные для телекома темпы. Башенная компания «Пилар» вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов. В нашей стратегии развития – активное наращивание партнерств с коммерческим и государственным секторами. Собственные бригады строительно-монтажного управления предлагают комплексные решения по установке и модернизации оборудования на опорах, что является существенным преимуществом при заключении коммерческих контрактов. Увеличение количества бригад в следующем году и расширение зоны работы СМУ позволит нам предоставлять еще более качественный сервис для наших партнеров», – Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара».