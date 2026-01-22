Нелегальную станцию зарядки электромобилей обнаружили в Иркутске: ее снесут

В Иркутске обнаружили нелегальную зарядную станцию для электротранспорта. Она располагается на улице Академической в районе здания №25. Объект собираются снести.

«Комитет по экономике и стратегическому планированию уведомляет о необходимости осуществить демонтаж объекта в добровольном порядке, за собственный счет и освободить земельный участок в течение пяти календарных дней со дня размещения уведомления на объекте и на официальном сайте администрации города Иркутска», – говорится в сообщении в мэрии.

Снести объект необходимо в соответствии с постановлением мэрии «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа отдельных самовольно размещенных некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории города Иркутска».

Если собственник сам не произведет демонтаж, это сделают представители администрации. Не исключается разборка объекта на оставляющие элементы, что может привести к его повреждению.