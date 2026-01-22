Новости

Туризм 2026, последние новости
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
Все материалы сюжета

Сквер в честь основателей Ивано-Матренинской больницы появится в Иркутске

В Иркутске создадут сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Его обстроят на пересечении улиц Советская и Аэрофлотская.

«Очень важно сохранять память об основателях больницы. Это меценаты – супруги Иван Иванович и Матрена Михайловна Базановы. Они вложили средства в поистине благородное дело – помощь детям всех возрастов: от новорожденных до подростков. Новый сквер – наша благодарность за их заслуги!, – отметил мэр Руслан Болотов.

В настоящее время разработан проект благоустройства общественного пространства. Предусмотрена укладка тротуарной плитки, установка информационного стенда, скамеек, урн, устройство памятника семье Базановых, монтаж освещения и восстановление ограждения. Запланирована высадка елей, сосен, деренов, спирей, можжевельников и многолетников.

Работы по благоустройству сквера будут проведены по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды».


/ Сибирское Информационное Агентство /
