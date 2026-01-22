Туристы столкнулись с массовыми блокировками оплат через СБП

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что банки начали массово блокировать платежи через систему быстрых платежей (СБП). Это касается транзакций стоимостью от 20 тысяч рублей и выше, совершаемых клиентами, оплачивающими услуги частных туристических агентов и индивидуальных предпринимателей. Причина связана с новыми правилами Центробанка, вступившими в силу с 1 января, направленными против сомнительных денежных переводов, передаёт РБК.

Причиной новых ограничений стали меры борьбы с финансовыми злоупотреблениями, такими как схемы отмывания денег и несанкционированные операции среди физических лиц. Согласно оценкам аналитической фирмы «Информзащита», число клиентов банков, столкнувшихся с временными ограничениями на денежные переводы, достигло от двух до трех миллионов человек в течение первых недель нового года.

Представители отрасли подчеркнули, что клиенты чаще всего сталкивались с проблемами при переводе средств физическим лицам, выполняющим роль посредников-турагентов. Если же туристы отправляли деньги непосредственно юридическим лицам, осуществляющим продажу путевок, никаких задержек не возникало.

Ранее ЦБ опроверг информацию о росте числа заблокированных карт из-за подозрительных операций. Согласно данным ЦБ, с 1 по 19 января текущего года было получено 7,4 тыс. обращений граждан по этому поводу, что вдвое меньше обычного уровня.

Новые требования регулятора подразумевают ряд критериев, позволяющих банку приостановить операцию по переводу средств через СБП. Например, критическим признаком считается перевод лицу, которое ранее не получало подобные средства в течение последних шести месяцев, особенно если сумма превышает определённый порог. Таким образом, изменение практики обработки переводов ставит перед туристическими компаниями необходимость тщательного анализа способов оплаты и повышения прозрачности сделок.