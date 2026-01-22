Новости

«Поприкалывался и хватит!» – ИП Богатый открестился от покупки аэропорта Домодедово

Бизнесмен Евгений Богатый сообщил о своем отказе от дальнейшего участия в аукционе по приватизации московского аэропорта Домодедово, сославшись на шуточный характер своего первоначального интереса. Предприниматель признался, что решение попытать удачу возникло спонтанно после обнаружения объявления о продаже аэропорта на популярной платформе объявлений Avito, передаёт РБК.

Кроме того, Евгений выразил сомнения относительно соблюдения законности процедуры проведения торгов, отметив, что срок подачи заявок составляет всего неделю, тогда как законодательство предусматривает минимум 25-дневный период.

Ранее ИП Богатый оказался единственным участником первого этапа аукциона, начальная цена которого составляла внушительные 132,2 миллиарда рублей. Однако комиссия признала первую попытку неудачной, поскольку были выявлены формальные нарушения в представленных документах предпринимателя. Таким образом, первый этап аукциона завершился провалом, а следующий раунд, запланированный на 29 января, теперь привлечёт внимание конкурентов, включая представителей крупных авиационных компаний, таких как руководство аэропорта Шереметьево и совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева.


