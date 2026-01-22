Новости

Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах

Агентство по туризму Иркутской области предупредило владельцев гостевых домов региона о необходимости зарегистрировать свою деятельность. В ином случае собственников нелегальных объектов ждут штрафы.

<p>Фото: агентство по туризму Иркутской области</p>

«С 1 января 2026 года деятельность гостевых домов без внесения о них данных в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии и реклама услуг таких средств размещения без указания реестрового номера является недопустимой. Нарушение требований федерального законодательства грозит штрафом до 450 тысяч рублей», – напомнили в агентстве.

Чтобы избежать штрафных санкций, нужно пройти самооценку: это позволит попасть в реестр. Процедура доступна каждому владельцу гостевого дома, она является бесплатной.


<p>Фото: агентство по туризму Иркутской области</p>
