Людей из Иркутска в Маму повезли на грузовом самолете вместо пассажирского

Проверка организована в отношении авиакомпании «ИрАэро». Перевозчик повез людей по маршруту на грузовом самолете вместо пассажирского – после рейса пассажиры пожаловались на это.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«Сегодня, 22 января 2026 года, рейс РД-382 авиакомпании "ИрАэро" по маршруту Иркутск – Мама планировался на воздушном судне Ан-24, однако фактически выполнен на грузовом самолете Ан-26», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре

Известно, что пассажиров не уведомляли об изменении условий воздушной перевозки. Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.