Новости

Туризм 2026, последние новости
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
S7 Airlines перевезла почти 2 миллиона пассажиров через Иркутск в 2025 году
Все материалы сюжета

Людей из Иркутска в Маму повезли на грузовом самолете вместо пассажирского

Проверка организована в отношении авиакомпании «ИрАэро». Перевозчик повез людей по маршруту на грузовом самолете вместо пассажирского – после рейса пассажиры пожаловались на это.

<p>Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p>

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«Сегодня, 22 января 2026 года, рейс РД-382 авиакомпании "ИрАэро" по маршруту Иркутск – Мама планировался на воздушном судне Ан-24, однако фактически выполнен на грузовом самолете Ан-26», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре

Известно, что пассажиров не уведомляли об изменении условий воздушной перевозки. Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Совладелец Внуково готов вложиться в Домодедово
«Поприкалывался и хватит!» – ИП Богатый открестился от покупки аэропорта Домодедово
Цена кусается: продажа Домодедово сорвана из-за дороговизны
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес