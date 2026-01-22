Совладелец Внуково готов вложиться в Домодедово

Аэропорт Внуково официально подтвердил своё желание приобрести московский аэропорт Домодедово, подав заявку на участие во втором этапе аукциона. Как уточнил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев, данная инициатива обусловлена успешным опытом управления аэроузлами, накопленным руководством компании сообщает РБК.

Первый аукцион, назначенный на 20 января, не состоялся ввиду единственной поступившей заявки индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, который представил неполный пакет документов. Теперь второй этап, проводимый в формате снижения цены («голландского аукциона»), планируется провести 29 января.

Напомним, что изначально стартовая стоимость аэропорта оценивалась в колоссальные 132,2 миллиарда рублей. Ранее сам господин Ванцев заявлял о своей заинтересованности вложением в развитие Домодедовского комплекса ещё летом прошлого года, подчёркивая наличие необходимого опыта для эффективного управления воздушными воротами столицы.

Первая попытка государства продать аэропорт Домодедово более чем за 130 млрд руб. оказалась неудачной из-за завышенной цены, отмечали эксперты. Задолженность Домодедово по кредитам превысила уже 75 млрд руб., и его текущая деятельность не позволяет своевременно и в полном объёме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчётности по МСФО, в 2023 году Домодедово получило убыток в размере 6,8 млрд руб. И в последние годы пассажиропоток сокращается. В 2025 году Домодедово обслужило 13,8 млн человек, что меньше показателей других аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и сопоставимо с показателем Сочи (13,2 млн пассажиров).