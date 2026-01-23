Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 января: 11 897,0498 руб/1 г золота и 231,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 897,0498 руб.
- 1 грамм серебра - 231,8900 руб.
- 1 грамм платины - 6 116,6001 руб.
- 1 грамм палладия - 4 569,1099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 64,6203 р. (0,55%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6100 р. (2,77%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 135,3402 р. (2,26%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 83,8099 р. (1,80%).