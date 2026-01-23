Путин и Уиткофф провели почти четырехчасовые переговоры

Встреча российского президента Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась спустя более трех с половиной часов обсуждений. Российскую сторону представляли помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, назначенный старшим советником исполнительного комитета Совета мира, сообщает РБК.

Фото http://kremlin.ru/

Согласно официальным источникам Кремля, основное внимание уделялось вопросам урегулирования ситуации на Украине и возможностям приглашения России в Совет мира. Ранее сообщалось, что лидеры обсудили тему разморозки заблокированных российских активов.

Это была седьмая поездка Уиткоффа в Россию и вторая для Кушнера. Их последняя совместная встреча с Путиным состоялась в декабре прошлого года, однако никаких официальных соглашений тогда достигнуто не было. Джош Грюнбаум участвовал в переговорах с Путиным впервые.

Переговоры проходили вскоре после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Обе стороны позитивно оценивали результаты своего взаимодействия, хотя конкретные договоренности зафиксированы не были. Зеленский объявил о предстоящих трехсторонних консультациях России, Украины и США в Объединенных Арабских Эмиратах, где предполагается обсудить энергетическое перемирие.