Путин назвал возможную стоимость Гренландии

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством прокомментировал обсуждения вокруг Гренландии. Он отметил, что происходящее с островом «совершенно» не касается России, но напомнил, что в 1867 году Соединенные Штаты купили у России Аляску площадью около 1,717 млн квадратных километров за 7,2 млн долларов.

«Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы 200-250 млн долларов», – заявил Владимир Путин. Он подсчитал, что с учетом инфляции сумма сделки по Аляске в сегодняшних ценах составила бы около 158 млн долларов.

Площадь Гренландии, по словам президента, составляет примерно 2,166 млн квадратных километров, что на 450 тысяч больше, чем Аляска. Таким образом, исходя из исторического прецедента, возможная цена за остров была бы выше.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил заплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов в обмен на голос за присоединение острова к Соединенным Штатам. На данный момент население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, что сделает стоимость такой сделки порядка 57 млрд долларов.