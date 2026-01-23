Эксперты критикуют высокую цену аэропорта «Домодедово»

Московский аэропорт «Домодедово» оказался объектом повышенного интереса участников рынка авиации, однако профессиональные аналитики высказывают серьезные опасения относительно объективности выставляемой на продажу стоимости. Уже в первый день подачи заявок на второй аукцион два крупных игрока сектора – аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» – заявили о намерении принять участие в конкурсе на приобретение прав собственности на объект, сообщает газета "Ведомости".

Тем не менее, стартовая цена продаж значительно превышает оценки, представленные профессиональными участниками рынка. Инвестиционные аналитики и отраслевые эксперты сходятся во мнении, что экономически обоснованная цена аэропорта варьируется в пределах от 20 до 90 млрд рублей.

Один из консультантов крупного инвестиционного банка откровенно заявляет, что истинная рыночная стоимость «Домодедово» едва достигает отметки в 20 млрд рублей. Объясняя свою позицию, специалист подчеркивает наличие у предприятия существенного объема задолженности размером порядка 70 млрд рублей. Подчеркивая негативную финансовую динамику, собеседник утверждает, что даже свободный денежный поток («free cash flow») «Домодедово» недостаточен для покрытия исключительно начисленных процентов по обязательствам.

По состоянию на конец первого полугодия 2025 года общая сумма обязательств аэропорта составила примерно 70 млрд рублей, включающая рублевый эквивалент в объеме 34 млрд рублей и валютные обязательства ( $450 млн). Эти данные содержатся в аудированном отчете независимой консалтинговой фирмы «Асьенда Инвестментс Лимитед», связанной с основным юридическим лицом аэропорта. Доклад фиксирует ежегодные расходы на обслуживание кредитов в размере около 8 млрд рублей, ожидаемый доход по стандартам МСФО на уровне максимум 30 млрд рублей (падение на 11% по сравнению с показателем 2023 года), убытки — порядка 10 млрд рублей (рост убытков составил +47%).

Будущие прогнозы пассажиропотока в Московском авиационном узле, согласно аналитикам, показывают вероятное сокращение объемов в следующем году. Уровень авиаперевозок продолжит находиться под давлением геополитической обстановки и состояния воздушного флота перевозчиков. Исходя из сложившейся ситуации, никто не рассчитывает на повышение капитализации актива, ведь рынки насыщены мощностями конкурирующих предприятий («Шереметьево» и «Внуково»).

Известный бизнесмен Олег Дерипаска, ранее контролировавший холдинговую структуру «Базэл Аэро» (ныне преобразованную в компанию «Аэродинамика»), оценил стоимость «Домодедово» в своем канале Telegram в размере 40 млрд рублей.

Директор «Авиапорта» Олег Пантелеев выражает уверенность, что фактическая цена продажи может оказаться значительно ниже начального уровня торгов. Альтернативным вариантом развития события выступает вариант с заключением концессионного договора, подразумевающего реконструкцию второй полосы аэродрома и модернизацию инфраструктуры аэропорта в обмен на символическую плату за право владения самим активом.

Расчет стоимости «Домодедово» с применением коэффициента мультипликатора EV/EBITDA (стоимости предприятия к прибыли до налогообложения и выплаты процентов) показывает диапазон от 55 до 90 млрд рублей, однако данная цифра включает и задолженность, отмечает анонимный источник из банковского сообщества. Таким образом, чистая стоимость, свободная от долговых обязательств, может приближаться к отметке в 25–30 млрд рублей.