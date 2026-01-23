Продажи сливочного масла в России рухнули на фоне роста цен

Объем розничных продаж сливочного масла в России за первые девять месяцев 2025 года упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 210 400 тонн. Такую статистику публикует аналитическая компания NTech. Подобную тенденцию подтверждают отдельные игроки рынка, в частности крупная розничная сеть «Магнит», которая признаёт падение спроса как в физическом объёме, так и в денежном выражении, хотя точные цифры пока не разглашает, сообщает газета "Ведомости".

Производители сообщают иную картину. Например, группа компаний «Эконива» утверждает, что за указанный период объём реализованного ими сливочного масла увеличился на 14%, хотя точные данные не раскрыты.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ подчёркивает, что производство сливочного масластаётся устойчивым: за десять месяцев 2025 года произведено почти 285 тысяч тонн продукта, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Увеличение объёмов обусловлено ростом поставок сырого молока (3,5%) и увеличением доли отечественного сливочного масла на рынке (2,9%). Всё это позволило стабилизировать цены, сократив их на 0,7%.

Средняя цена на сливочное масло увеличилась в 2024 году более чем на 27%. Только в декабре 2025-го средняя стоимость упала ниже показателя декабрьского месяца предыдущего года и теперь равна 1178,8 рубля за килограмм.