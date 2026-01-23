Названы главные тренды на рынке труда в 2026 году

По результатам опроса hh.ru российских работодателей, в том числе из Сибирского ФО, проведенного в конце прошлого года экспертами hh.ru, главными приоритетами в 2026 году для бизнеса станут производительность труда, развитие бренда работодателя, цифровизация HR-процессов и управление разновозрастными командами.

На первое место выйдет рост производительности труда, тогда как прошлогодний лидер аналогичного опроса – повышенные усилия по удержанию персонала, теперь он переместился на третье место по значимости. Это говорит о переходе от «удержания любой ценой» к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

В целом, более половины компаний-респондентов ожидают существенного или максимального проявления тренда на повышение производительности. При этом среди крупных компаний с численностью более 1000 человек этот тренд находит максимальную поддержку – доля тех, кто будет больше сил вкладывать в повышение производительности достигает среди них 74%. В разрезе отраслей наибольшую активность в данном вопросе демонстрируют компании сферы добычи и переработки ископаемых, где 74% респондентов прогнозируют значительный вклад по повышение производительности как основную задачу в 2026 году.

Кроме того, развитие бренда работодателя планирует усиливать каждый второй участник опроса.

При этом HR-директора являются главными амбассадорами данного тренда: 59% из них прогнозируют существенные усилия в этой области. Интересно, что компании среднего размера (101-500 человек) проявляют наибольшую активность в желании развивать свой бренд работодателя, а среди отраслей лидерами по этому тренду выступают гостинично-ресторанный бизнес и легкая промышленность.

«Развитие бренда работодателя – это стратегическая инвестиция в будущее компании. В условиях высокой конкуренции за таланты сильный HR-бренд становится решающим фактором успеха, поскольку он формирует положительную репутацию компании на рынке труда, помогает привлекать и удерживать лучших специалистов», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.

Цифровизация HR-процессов также вошла в список важных направлений для работодателей:

каждый третий представитель крупного бизнеса прогнозирует существенное развитие этого направления, но и в малом бизнесе интерес к нему испытывают 19% респондентов. Отраслевым драйвером здесь выступают IT-компании, где 35% намерены обеспечить серьезный прогресс в цифровизации HR-процессов.

Управление разновозрастными командами станет также актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков в 2026 году. Почти половина всех опрошенных представителей бизнеса ожидают, что этот тренд проявится, причем в строительной сфере и тяжелой промышленности его значимость оценивают выше, чем в других секторах.