Путин и Уиткофф встретились в Кремле – о чем они говорили 3,5 часа: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин и Уиткофф встретились в Кремле, цены на золото полетели вниз, как и курс доллара, а в Иркутской области люди стали выходить на смертельно опасный лед Байкала. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Российско-американская встреча

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Они продлились более трех с половиной часов и в основном были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Перед вылетом в Москву Уиткофф заявил, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии и свелось к решению лишь «одного вопроса», не объясняя подробности. Путин, помимо конфликта, собирался обсудить взнос России в «Совет мира» в размере $1 млрд за счет заблокированных в США российских активов. Диалог оценивается как содержательный и конструктивный.

Падение золота

Цены на золото накануне начали резко снижаться на торгах на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о соглашении по Гренландии и отмене пошлин против ряда стран Европы, которые были против этого, – Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Золото подешевело почти на 2% и на минимуме опустилось до $4762,3 за унцию. Вслед за золотом вниз устремились котировки российских золотодобывающих компаний.

Доллар идет вниз

Банк России установил на 23 января 2026 года официальный курс доллара на уровне 76,0382 рубля, что на 1 рубль 47 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1 рубль 93 копейки, до 88,7898 рубля, курс юаня понижен на 24,64 копейки, до 10,8646 рубля.

Опасный Байкал

На фоне сильных морозов в Иркутской области полностью замерзло озеро Байкал, длительно сопротивлявшееся холодам. Покров установился в последнюю очередь в районе поселка Листвянка – лед здесь совсем тонкий, однако туристы уже начали на него выходить. «Лед встал в ночь на 21 января, и на сегодняшний день толщина его не превышает 2 сантиметров, он занесен снегом. Выход на него сопряжен со смертельным риском!» – предупредили в МЧС. Для нарушителей предусмотрена ответственность.

Грузовой вместо пассажирского

Проверка организована в отношении авиакомпании «ИрАэро». Перевозчик повез людей из Иркутска в Маму на грузовом самолете Ан-26 вместо пассажирского Ан-24 – люди пожаловались на это. Известно, что пассажиров не уведомляли об изменении условий воздушной перевозки. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.