Рекордные объемы торгов серебром ускорили ценовое ралли

На рынке драгметаллов Московской биржи зафиксирован рекордный интерес к серебру. В первую рабочую неделю января 2026 года среднедневной объем спот-торгов достиг 5,4 тонны.

Это максимум за всю историю торгов и более чем в четыре раза выше среднего уровня 2025 года. За десять торговых дней января оборот составил 43 тонны или 9,4 млрд рублей. В прошлом году весь январь был вдвое слабее по физическому объему и в четыре раза меньше в денежном выражении.

«Рост активности объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, инвесторы усиливают диверсификацию в пользу драгметаллов на фоне ожиданий смягчения денежной политики крупнейших центробанков в 2026 году. Во-вторых, серебро остается недооцененным относительно золота, а высокий промышленный спрос со стороны электроники и солнечной энергетики поддерживает фундаментал. Дополнительный вклад дает расширение круга частных инвесторов, для которых серебро стало более доступной альтернативой золоту», – Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Ценовая динамика это подтверждает. За прошлую неделю серебро подорожало примерно на 17% в долларах, обновив исторические максимумы на фоне роста спроса и ослабления реальных ставок. Рублевая цена росла быстрее из-за высокого оборота и притока средств на биржевой рынок.

В базовом сценарии Freedom Finance серебро в 2026 году сохраняет потенциал роста, но волатильность будет высокой. Рекордные обороты на Мосбирже и скачок цены на 17% за прошлую неделю в долларах показывают, что рынок быстро переоценивает ожидания по ставкам и спросу на защитные активы.

«Ориентир по текущему фьючерсу логичнее держать выше текущих уровней, в диапазоне $100–115 за тройскую унцию в 2026 году. При ухудшении внешнего фона возможны резкие коррекции, но при снижении реальных ставок и устойчивом промышленном спросе серебро способно обновлять исторические максимумы цены», – заключает Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
