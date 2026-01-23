Утечка хлора произошла в Братске: пострадали шесть человек

Происшествие зафиксировано на одном из деревоперерабатывающих предприятий в городе Братске Иркутской области. Произошла утечка хлора. Следователи начали проверку.

«Следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области организована процессуальная проверка по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в городе Братске, в результате чего за медицинской помощью обратились шесть работников», – пояснили в ведомстве.

По данным региональной прокуратуры, из-за утечки одно из помещений оказалось сильно загазовано. В медицинские учреждения попали четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала, за их состоянием следят врачи. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Проверка организована по уголовной статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Ведутся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.