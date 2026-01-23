Новости

Туризм 2026, последние новости
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Озеро Байкал полностью замерзло на фоне сильных морозов
Все материалы сюжета

Три медработника пострадали в Иркутской области в ДТП с грузовым Mercedes-Benz

Авария произошла накануне в Усольском районе Иркутской области. Столкнулись легковой и грузовой автомобили.

<p>Скриншот из видео Госавтоинспекции Иркутской области</p>

Скриншот из видео Госавтоинспекции Иркутской области

Дорожный инцидент случился на 1783-м километре трассы Р-255 «Сибирь» между поселком Средний и деревней Кочерикова. По данным региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля Lada Granta, следуя со стороны города Черемхово, не обеспечил безопасную скорость и столкнулся с прицепом попутно двигавшегося грузового автомобиля Mercedes-Benz.

«Известно, что в автомобиле Lada Granta ехали медицинские работники. 48-летняя женщина, сидевшая на заднем пассажирском сиденье, при столкновении вылетела из легковой машины. Пострадавшая, а также водитель и второй пассажир с множественными травмами доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Эксперты критикуют высокую цену аэропорта «Домодедово»
Совладелец Внуково готов вложиться в Домодедово
«Поприкалывался и хватит!» – ИП Богатый открестился от покупки аэропорта Домодедово
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес