Три медработника пострадали в Иркутской области в ДТП с грузовым Mercedes-Benz

Авария произошла накануне в Усольском районе Иркутской области. Столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Скриншот из видео Госавтоинспекции Иркутской области

Дорожный инцидент случился на 1783-м километре трассы Р-255 «Сибирь» между поселком Средний и деревней Кочерикова. По данным региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля Lada Granta, следуя со стороны города Черемхово, не обеспечил безопасную скорость и столкнулся с прицепом попутно двигавшегося грузового автомобиля Mercedes-Benz.

«Известно, что в автомобиле Lada Granta ехали медицинские работники. 48-летняя женщина, сидевшая на заднем пассажирском сиденье, при столкновении вылетела из легковой машины. Пострадавшая, а также водитель и второй пассажир с множественными травмами доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.