Увидим ли в январе доллар по 80 рублей?

23 января российский рубль продолжает успешно атаковать мировые резервные валюты, обновляя все новые и новые максимумы. Биржевой курс юаня находится ниже 10,9 руб. На внебиржевом рынке доллар США провалился ниже 76, руб., опустившись до минимумов весны 2023 года, а евро упал ниже 90 руб., достигнув уровней весны прошлого года.

«Визит Стивена Уиткоффа и спецпосланника президента США Джареда Кушнера в Москву ожидается поздно вечером четверга, 22 января. Несмотря на то, что российский фондовый рынок с тревогой ждет итогов встречи представителей президента Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которая, возможно, состоится либо в ночь на пятницу, либо утром 23 января, и фиксирует прибыль, рубль продолжает бурно расти», – Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Оптимизм на валютном рынке эксперты связывают с ожиданиями трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США, которые пройдут, как сообщают западные СМИ, на территории третьей страны, скорее всего, ОАЭ.

«Подписание 22 января президентом США Дональдом Трампом и главами еще нескольких государств договора о создании «Совета мира» по вопросу о разрешении конфликта в Секторе Газа, что уже считается некоей альтернативой сегодняшней ООН, видимо, на рубль воздействует более положительно, чем происходящие события в России», – говорит Наталья Мильчакова.

Из внутренних факторов курс рубля мог укрепляться на фоне данных Росстата о росте инфляции с начала 2026 года в России почти на процентный пункт по сравнению с годовой инфляцией за 2025 год и ожиданиями консенсуса аналитиков паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ на первом в текущем году заседании совета директоров, которой пройдет в феврале.

«Возможно, укреплению рубля помогает увеличение Минфином продаж валюты в январе по сравнению с декабрем и начавшийся в третьей декаде января традиционный налоговый период. Ослабление рубля возможно по итогам визита американской делегации в Москву, если только, конечно, оно не будет «прорывным» с точки зрения движения к миру на Донбассе, но, скорее всего, до конца января есть шанс так и не увидеть 80 руб. за доллар. Мы ожидаем курс доллара до конца недели в коридоре 74-76 руб., евро – 88-90 руб., юаня – 10,7-11 руб.», – заключает аналитик.