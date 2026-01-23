Экс-мэра Усть-Кута отправили в колонию и оштрафовали на 13,7 млн рублей

Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-мэра города Усть-Кута Александра Душина. Его признали виновным в серии преступлений и назначали ряд наказаний.

По данным объединенной пресс-службы судов Иркутской области, Душин превысил свои должностные полномочия в 2019 году, приняв благоустройство территории сквера возле спортивного стадиона в Усть-Куте, хотя работы не были выполнены полностью. Ущерб региональному и местному бюджету составил более 5 млн рублей. Экс-мэр получил взятку в размере более 1 млн рублей.

В конце апреля 2020 года Душин в урочище Лупилово Усть-Кутского района в ходе конфликта причинил вред здоровью средней тяжести другому должностному лицу.

Бывшего чиновника признали виновным в указанных выше преступлениях и приговорили к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки – 13,7 млн рублей.

Осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на 6 лет.