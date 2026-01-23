Эн+ в числе лучших работодателей России

Энергетический холдинг Эн+ занял четвертое место в категории «Энергетика и добыча сырья» ежегодного рейтинга работодателей HeadHunter. Компания участвовала в рейтинге впервые.

В этом году конкуренция работодателей была рекордной – в финале приняли участие 1792 компании из 41 отрасли, в ходе исследования были опрошены 692 тыс. соискателей.

«Результат рейтинга работодателей HeadHunter особенно ценен тем, что включает оценки не только аналитиков, но и сотрудников компаний. Мы много сил и средств инвестируем в создание на наших предприятиях не просто комфортных и безопасных условий труда, но и возможностей для непрерывного роста, развития и внедрения идей», – говорит заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Рейтинг hh.ru – одно из наиболее масштабных и авторитетных исследований рынка. Ежегодно он работодателей определяет лидеров HR-практик в стране. Основывается на результатах анкетирования компаний, оценках сотрудников, отзывах бывших сотрудников и восприятии компании у соискателей.