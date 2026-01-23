Глава комитета по социальной политике и культуре Эдельман ушла из мэрии Иркутска

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман покинула свой пост. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Татьяна Николаевна Эдельман уволилась по собственному желанию 21 января. Сейчас исполняющей обязанности назначена начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению Нина Александровна Перфильева», – пояснили агентству.

Эдельман была назначена на указанную должность в 2022 году. Аналогичный поста она также занимала в период с 2015 по 2018 год. С 2020-го по 2022-й она была председателем комитета по управлению Правобережным округом. В период между 2018 годом и 2020 годом, пока не работала в мэрии, была директором филиала № 1 Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.