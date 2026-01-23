Новости

Пассажир не смог улететь из Иркутска в Санкт-Петербург из-за очередного овербукинга S7

В Иркутской области к ответственности в очередной раз привлекли компанию S7. Перевозчик снова продал билетов больше, чем мест в самолете, в результате чего не все люди смогли улететь в пункт назначения.

«В сентябре 2025 года заявительнице отказано в регистрации на рейс по маршруту Иркутск – Санкт-Петербург, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Перевозчика привлекли к ответственности по административной статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно» и оштрафовали на 30 тыс. рублей.


