Назначен и.о. министра сельского хозяйства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал Указ, в соответствии с которым исполняющей обязанности министра сельского хозяйства Приангарья назначена Марина Кожарина. До этого она занимала пост первого заместителя министра сельского хозяйства региона.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Трудовой путь Марина Кожарина начала в 2002 году оператором Восточно-Сибирского завода тяжелого машиностроения. После занимала различные должности от главного специалиста бюджетного отдела Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу до директора департамента контроля аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

В министерство сельского хозяйства Иркутской области пришла в 2021 году. Общий стаж государственной гражданской службы – более 15 лет.

Марина Кожарина многодетная мать, воспитывает троих детей. Имеет высшее образование по специальности «Математические методы в экономике».


