2025 год оказался худшим для российского ритейла за последние 10 лет

Прошедший год стал наихудшим для сектора розничной торговли в России за последнее десятилетие. Как следует из данных Росстата за 2016–2025 годы, индекс предпринимательской уверенности ритейлеров во всех четырех кварталах 2025 года был отрицательным. В IV квартале показатель опустился до –6%, и более низкое значение фиксировалось лишь во II квартале 2020 года, в разгар пандемии COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».

Опрошенные «Известиями» представители отрасли подтверждают сложную ситуацию. Гендиректор «Metro Россия» Йоханнес Толай назвал последний квартал и декабрь «непростыми». Среди негативных факторов эксперты называют высокую ключевую ставку, переток покупателей на маркетплейсы, переход потребителей к сберегательной модели и выбору дискаунтеров, а также стагнацию на рынке жилья для сегмента товаров для дома.