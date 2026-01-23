Новости

Производство кормов премиум-класса для кошек и собак запустят в Иркутском районе

В поселке Дзержинск Иркутского района на площадке компании ООО «ТехноПолимер» готовят к запуску новую промышленную линию по производству сухих кормов премиум-класса для кошек и собак. Они будут выпускаться под брендом HEADER.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

«Это первый в России подобный проект, основанный на уникальной рецептуре с использованием высокобелкового концентрата из личинок черной львинки, разработанной совместно с иркутским научно-производственным объединением «Инсектопротеин», которое является резидентом «Сколково». Продукция производится из отечественного сырья и полностью соответствует стратегии импортозамещения», – рассказали в областном правительстве.

Оборудование для производства было приобретено благодаря льготному займу Фонда развития промышленности Иркутской области в размере 19,8 млн рублей, предоставленному в рамках субсидии министерства сельского хозяйства региона по поддержке предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Общая сумма средств, вложенных в организацию нового производства, составляет более 50 млн рублей.

Продукция будет реализовываться через маркетплейсы и сети зоомагазинов по всей России.


