Лучший студент регионов Байкальского банка по версии СберУниверситета учится в Улан-Удэ

Сергей Шарыпов, студент 3-го курса Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова, принял участие прошел образовательный интенсив в СберУниверситете – День студента, который прошел 17-19 января в Москве

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

В декабре 2025 года студенты со всей страны отправляли анкеты и видеовизитки для участия в нем, по итогу были выбраны 100 лучших представителей совместных программ Сбера и вузов России. Из регионов Байкальского банка – Иркутская область, Республики Бурятия и Якутия, Забайкальский край лучшим стал Сергей Шарыпов.

Программа интенсива включала: воркшопы от топ-менеджеров Сбера про GenAi, технологии и инвестиции, консультации от рекрутеров и разбор резюме, общение с командами из бизнеса и IT, а также мастер-классы по фигурному катанию и общение с блогерами и артистами лейбла «Звук».

«Такие инициативы банка помогают выделять ярких и перспективных молодых людей, развивать у них важные профессиональные навыки и компетенции, необходимые для успешного старта карьеры. Уверен, что Сергей не только зарядился энергией на учебный год, но и получил массу полезной информации о современном цифровом рынке, которая пригодится ему в построении будущей карьеры. Сбербанк продолжит поддерживать талантливую молодежь, помогая раскрывать потенциал новых лидеров цифровой эпохи», – Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

«Это мероприятие – отличный пример того, как образование, полученное в БГУ, позволяет нашим студентам конкурировать с лучшими учащимися вузов на общероссийском уровне. Мы гордимся нашими студентами!», – Алдар Дамдинов, ректор Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова.

«Отбор на День студента включал техническое задание: придумать новый сервис Сбера для зумеров. Узнал об этом от деканата, заполнил заявку и прошел все этапы. Самым ценным стало знакомство с интересными людьми из разных университетов страны. Программа была насыщенной и увлекательной, ни одной скучной минуты. Это одна из лучших поездок в моей жизни. Всем, у кого есть возможность поучаствовать в такого рода мероприятиях - смело участвуйте, это будет незабываемо», – Сергей Шарыпов, студент Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова.