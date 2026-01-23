Байкальский Сбербанк в 2025 год выдал образовательные кредиты 3360 студентам

В 2025 году образовательные кредиты Байкальского банка помогли поступить в вузы и колледжи 3360 студентам — это в полтора раза больше, чем в 2024 году. Суммарно студенты взяли на обучение 462 млн рублей.

Традиционно лидирует Иркутская область. В Прибайкалье студенты взяли почти 2 000 образовательных кредитов. На вторую позицию вышла Республика Бурятия — 554 кредитных договора, замыкает тройку Якутия — 418 оформленных кредитов. В Забайкальском крае за прошлый год поступили учиться с помощью образовательных кредитов 392 человека.

Чаще всего образовательной поддержкой — 1500 кредитов, пользовались молодые люди 18–21 года. За ними следуют школьники старших классов, заключившие 906 договоров. На третьем месте по популярности образовательные кредиты — 537 штук, у людей в возрасте от 25 до 44 лет. И 52 студента решили получить новое образование в возрасте от 45 лет.

Из них в вузах решили учиться 2136 человек, а получить новую профессию в сузах — 1 224 студента.

Август традиционно стал наиболее популярным месяцем для подачи заявок на образовательные кредиты: примерно две трети всех договоров были подписаны именно в последний летний месяц.

«Востребованность образовательных кредитов в том, что знания и диплом люди могут получить сейчас, а погашать задолженность уже после окончания учебы и устройства на работу. Студентам предоставляется возможность спокойно осваивать учебную программу выбранного вуза или колледжа, поскольку кредит выдается на выгодных условиях: процентная ставка составляет всего 3% годовых. Причем, первые несколько лет студенты выплачивают лишь небольшую долю начисленных процентов, а остальная сумма покрывается за счет государственных субсидий», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«В этом году я закончила московский вуз по специальности “Международные отношения”. Это очень интересное направление, но мне хочется развиваться творчески. Я давно смотрела в сторону истории и вот решилась учиться на реставратора, чтобы восстанавливать для современников и будущих поколений предметы старины. Этот раз оформила образовательный кредит, потому что это для меня удобно», — Влада Серан, будущий реставратор.

Сейчас возможно подать заявку на получение кредита не только в отделении Сбера, но и в учебном заведении. А на сайте банка появилась возможность оставить заявку на консультацию с последующим обратным звонком. При этом образовательный кредит можно оформить для учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию.

Образовательный кредит можно взять на оплату одного семестра, года или всего обучения целиком. При этом льготная ставка 3% годовых действует на весь срок кредита. Все время обучения и еще девять месяцев после окончания заемщик платит только часть процентов по кредиту. Возвращать основной долг можно в течение последующих 15 лет. Погасить кредит досрочно можно в любой момент без комиссии.

Если у студента изменились обстоятельства, например, подорожало обучение или нужно взять академический отпуск, изменить условия кредита можно самостоятельно через веб-версию Сбербанка Онлайн.