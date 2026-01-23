Новости

На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои

Паромная переправа, соединяющая поселок Листвянка и Порт Байкал, может временно приостановить работу в период с 23 по 25 января 2026 года.

Причиной возможных перебоев в движении судов являются неблагоприятные погодные условия. Оператор переправы сообщил, что работа будет возобновлена в прежнем режиме сразу после улучшения метеорологической обстановки.

«Ввиду погодных условий, 23.01.26 – 25.01.26 г. возможны перебои в работе паромной переправы Листвянка – Порт Байкал», – говорится в сообщении ВСРП.

