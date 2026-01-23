ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Центральный банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского банка» («НМБ»), мотивируя свое решение нарушениями федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Регулятор неоднократно обращал внимание на ненадлежащее исполнение банком требований закона, включая проведение сомнительных финансовых операций крупными клиентами с признаками технических организаций.

Несмотря на предпринятые Банком России надзорные меры, руководство и владельцы финансовой структуры не смогли снизить риски своей деятельности.

В АСВ заявили, что планируют начать выплаты вкладчикам «Нового Московского банка» не позднее 6 февраля 2026 года.

В конце декабря 2025 года Центральный банк России отозвал лицензию ИС Банка, занимавшего 234-е место среди кредитных учреждений страны по размеру капитала. Согласно заявлению Центрального банка, основанием для отзыва лицензии стало несоблюдение ИС Банком требований законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путём.

По данным на 9 января 2026 года, в России работало 306 банков.