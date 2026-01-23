Новости

Туризм 2026, последние новости
На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Все материалы сюжета

ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Центральный банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского банка» («НМБ»), мотивируя свое решение нарушениями федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Регулятор неоднократно обращал внимание на ненадлежащее исполнение банком требований закона, включая проведение сомнительных финансовых операций крупными клиентами с признаками технических организаций.

Читайте также:

Авторынок в России впервые за десять лет сократился в деньгах
23 января 2026
Reuters: крупнейшая нефтяная компания Индии возобновит закупки у России в феврале
23 января 2026

Несмотря на предпринятые Банком России надзорные меры, руководство и владельцы финансовой структуры не смогли снизить риски своей деятельности.

В АСВ заявили, что планируют начать выплаты вкладчикам «Нового Московского банка» не позднее 6 февраля 2026 года. 

В конце декабря 2025 года Центральный банк России отозвал лицензию ИС Банка, занимавшего 234-е место среди кредитных учреждений страны по размеру капитала. Согласно заявлению Центрального банка, основанием для отзыва лицензии стало несоблюдение ИС Банком требований законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путём.

По данным на 9 января 2026 года, в России работало 306 банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1229)


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Эксперты критикуют высокую цену аэропорта «Домодедово»
Совладелец Внуково готов вложиться в Домодедово
«Поприкалывался и хватит!» – ИП Богатый открестился от покупки аэропорта Домодедово
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес