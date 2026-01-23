Новости

Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с представителями США по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности четырёхчасовых переговоров Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, а также с бизнесменом Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошуа Грюнбаумом, передаёт газета "Ведомости".

<p>Фото http://kremlin.ru/</p>

Россия готова направить часть замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта на Украине, после заключения мирного договора. При этом $1 млрд из этих средств предполагается передать в «Совет мира», куда США пригласили Россию. Обсуждение этого вопроса продолжится в двусторонней экономической группе.

Главным условием для долгосрочного урегулирования конфликта, по словам Ушакова, остаётся решение территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле. Без этого рассчитывать на мир сложно.

23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, Украины и США. Российскую сторону возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Также там пройдёт заседание двусторонней российско-американской экономической группы, где обсудят, в том числе, передачу замороженных активов на восстановление.

Ушаков отметил, что Россия заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании, но продолжит добиваться целей на поле боя до достижения результатов.

Переговоры он охарактеризовал как «исключительно содержательные, конструктивные и откровенные». Американские представители прибыли в Москву после участия в Давосском форуме, где обсуждали вопросы урегулирования с Трампом и Зеленским.

Также обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних российско-американских отношений с учётом потенциала сотрудничества после урегулирования конфликта.

Сумма замороженных в США российских активов не была названа.

23 января 2026
Напомним, встреча российского президента Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа длилась более трех с половиной часов. Российскую сторону представляли помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, назначенный старшим советником исполнительного комитета Совета мира. Согласно официальным источникам Кремля, основное внимание уделялось вопросам урегулирования ситуации на Украине и возможностям приглашения России в Совет мира. Ранее сообщалось, что лидеры обсудили тему разморозки заблокированных российских активов.


Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (873)


