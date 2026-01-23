В российских школах могут сократить изучение иностранного языка

Министерство просвещения России рассматривает возможность сокращения количества часов, отводимых на изучение иностранного языка в школьной программе. Как сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, с 1 сентября 2026 года планируется уменьшить объем занятий в 5-7-х классах с трех до двух часов в неделю.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», – сказал Алексей Лубков. Он пояснил, что эта мера направлена на оптимизацию нагрузки на учащихся и рациональное перераспределение учебного времени.

При этом в 8-х и 9-х классах иностранный язык, по словам ректора, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю.