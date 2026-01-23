В Иркутской области антикризисные рабочие группы готовят меры по пополнению регионального бюджета

При правительстве Иркутской области продолжают работу специальные группы в рамках антикризисной комиссии, сформированной по поручению губернатора Игоря Кобзева. Их основной задачей является разработка и реализация мер по наполнению регионального бюджета в условиях сложной экономической конъюнктуры. Одно из заседаний рабочей группы по оптимизации государственных и муниципальных закупок провел исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Александр Анчугин.

«На заседании принято решение подготовить проект правового акта по вопросу направления экономии средств областного бюджета по закупкам в региональный резервный фонд. Кроме того, обсудили возможности повышения эффективности закупок посредством рационального планирования средств областного бюджета», – рассказал Александр Анчугин. Члены группы представят предложения по внесению изменений в методику планирования бюджетных ассигнований.

Под его руководством также состоялось заседание рабочей группы по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области. Участники рассмотрели вопрос повышения налоговой отдачи на примере города Иркутска и выработали меры для улучшения взаимодействия муниципалитетов с Центром кадастровой оценки объектов недвижимости.