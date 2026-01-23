Новости

Туризм 2026, последние новости
На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Все материалы сюжета

В Иркутской области антикризисные рабочие группы готовят меры по пополнению регионального бюджета

При правительстве Иркутской области продолжают работу специальные группы в рамках антикризисной комиссии, сформированной по поручению губернатора Игоря Кобзева. Их основной задачей является разработка и реализация мер по наполнению регионального бюджета в условиях сложной экономической конъюнктуры. Одно из заседаний рабочей группы по оптимизации государственных и муниципальных закупок провел исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Александр Анчугин.

«На заседании принято решение подготовить проект правового акта по вопросу направления экономии средств областного бюджета по закупкам в региональный резервный фонд. Кроме того, обсудили возможности повышения эффективности закупок посредством рационального планирования средств областного бюджета», – рассказал Александр Анчугин. Члены группы представят предложения по внесению изменений в методику планирования бюджетных ассигнований.

Под его руководством также состоялось заседание рабочей группы по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области. Участники рассмотрели вопрос повышения налоговой отдачи на примере города Иркутска и выработали меры для улучшения взаимодействия муниципалитетов с Центром кадастровой оценки объектов недвижимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Эксперты критикуют высокую цену аэропорта «Домодедово»
Совладелец Внуково готов вложиться в Домодедово
«Поприкалывался и хватит!» – ИП Богатый открестился от покупки аэропорта Домодедово
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес