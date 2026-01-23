В ИНК совмещают работу с учебой более 800 сотрудников

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) параллельно с профессиональной деятельностью получают высшее или дополнительное образование 830 сотрудников.

Сотрудники осваивают программы первого либо второго высшего образования, бизнес-образования (MBA), аспирантуры и повышения квалификации, что способствует росту кадрового потенциала компании.

Кроме того, в ИНК действует комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы и ссузы-партнеры. Для школьников действуют профориентационные проекты «ИНК Класс» и «Академия ИНК». Студенты партнерских учебных заведений участвуют в корпоративных группах, программе «ВУЗ-ИНК» и стажировках. Для молодых специалистов предусмотрены адаптационные курсы и программа наставничества.

В рамках студенческих программ ИНК за последние два года приняли участие 1126 человек. Прошли стажировку 106 студентов, 297 были зачислены в корпоративные группы по программе «ВУЗ-ИНК», а 723 студента прошли производственную практику как в офисах, так и на вахтовых объектах.

Компания в 2025 году расширила образовательное партнерство, став работодателем-партнером топливно-энергетического кластера федерального проекта «Профессионалитет». Базовой организацией кластера выбран Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС), в структуру которого входит Усть-Кутский промышленный техникум. При поддержке компании с 1 сентября 2026 года в техникуме будут запущены новые практико-ориентированные программы. ИНК окажет содействие в оснащении лабораторий современным оборудованием и обеспечит студентов производственными стажировками. В настоящее время ведется подготовка управленческих команд, закупка оборудования и создание новых учебных зон.