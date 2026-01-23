На что чаще тратит молодежь?

Новости

На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Исследование транзакционной активности показало, что самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы.

Также в числе наиболее востребованных категорий – товары для дома, оплата поездок на транспорте, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси и АЗС. Средний чек в этих категориях составил 1,7 тыс. рублей. Наибольшие расходы зафиксированы при покупке электроники (в среднем 5,8 тыс. рублей), на маркетплейсах (2,7 тыс. рублей), а также в магазинах одежды и обуви (2,6 тыс. рублей).

Самыми активными пользователями молодежной карты стали жители Курганской области, Севастополя, Республики Крым, Архангельской области и Чувашии. При этом самые высокие средние чеки отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области.

«Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте – они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы. Мы видим, что наши молодые клиенты совмещают онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы, а программа лояльности и специальные предложения от партнеров помогают делать это выгоднее. Также они активно используют сервис с подпиской на музыку, книги и фильмы, чтобы комфортно проводить свободное время и открывать для себя новые возможности внутри одного банка», - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.


