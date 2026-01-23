Энергетики Иркутской области успешно справились с экстремальными холодами

В более чем миллионе квартир и домов Иркутской области было тепло и уютно в крещенские морозы благодаря дополнительному расходу угля на ТЭЦ и котельных Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Чтобы обеспечить надежное и качественное теплоснабжение энергетики за неделю разгрузили, переработали, приготовили и сожгли на 102 тыс. тонн топлива больше обычного.

В период экстремальных холодов недельное потребление ТЭЦ компании в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском и других городах региона превысило 482 тыс. тонн угля. Такое количество ресурса потребовалось не только на теплоснабжение, но и на выработку электроэнергии для всей Юго-Восточной Сибири. При нормальных среднесуточных температурах на эти цели потребовалось бы порядка 380 тыс. тонн топлива.

Только на Ново-Иркутской ТЭЦ среднесуточный расход угля составил почти 14 тыс. тонн, хотя неделей ранее уходило только 9 тыс. тонн. Чтобы температура в помещениях соответствовала параметрам, нагрев воды на станции был увеличен почти до 142 градусов. Благодаря этому в жилых массивах, социальных и госучреждениях, качественно подготовленных собственниками к зиме, было комфортно.

Чтобы добиться нужных показателей в цехах по области непрерывно работали 73 паровых котла и 47 турбогенераторов.

Большинство станций работали на максимальных нагрузках. При этом в Иркутске дополнительно запускались еще и резервы – электрокотельные. С учетом дефицита тепловых мощностей все генерирующее оборудование было в работе, что в очередной раз подчеркивает необходимость строительства новых тепловых мощностей для создания их резерва и обеспечения надежности.