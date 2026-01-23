Спрос на вторичное жилье в городах с расширенной семейной ипотекой вырос на 40% в 2025 году

Продажи квартир на вторичном рынке в малых и средних городах, где с апреля 2025 года действует программа «Семейной ипотеки» на вторичное жилье, продемонстрировали значительный рост. По данным аналитиков цифровой платформы «Циан», во втором полугодии 2025 года количество сделок в среднем по топ-30 таким городам увеличилось на 40% в годовом выражении, тогда как в целом по России рост составил лишь 16%.

В большинстве городов с большим объемом подходящего под условия программы предложения получилось оживить вторичный рынок – продажи год к году выросли сильнее, чем в целом по стране. В таких городах, как Горячий Ключ и Новокуйбышевск, число сделок во втором полугодии более чем удвоилось, а в Сызрани – утроилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако реальный эффект от расширения программы в масштабах страны оказался скромным: за 2025 год оно добавило около 1% к общему числу сделок. Основным сдерживающим фактором является крайне ограниченное предложение подходящего жилья: лишь около 13% квартир в этих городах соответствуют критерию «дом не старше 20 лет», причем половина всего предложения сконцентрирована всего в 50 населённых пунктах из 891 в обновленном перечне.

«Эффект от программы есть: в городах с большим объемом подходящего под условия предложения (Геленджик, Сызрань, Туапсе, Братск и др.) число сделок выросло сильнее, чем в целом по стране, а цены увеличились заметнее, чем в мегаполисах, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – При этом в масштабах всей страны вклад программы остается минимальным, а в большинстве населенных пунктов из перечня семьи по-прежнему не могут приобрести жилье».