Реконструкция КОС левого берега Иркутска начнется в 2026 году

В 2026 году начнется реконструкция канализационно-очистных сооружений (КОС) на левом берегу Иркутска, что станет частью масштабной работы по оздоровлению экологической ситуации в Прибайкалье.

«Реконструкция КОС левого берега Иркутска начнется в 2026 году и станет масштабным продолжением большой работы по улучшению экологической ситуации на Прибайкальской территории», – сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев. Проект направлен на обеспечение надежного водоотведения для двух городских округов, где проживает свыше 350 тысяч человек, а также для многочисленных социальных, торговых и промышленных объектов.

Ведутся работы и по строительству КОС в Слюдянке. Стоимость этого проекта оценивается в 2,9 млрд рублей, причем 2,7 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Проектная мощность новых очистных сооружений в Слюдянке составит 10 тыс. кубических метров сточных вод в сутки, и на данный момент уже получены все необходимые положительные заключения государственных экспертиз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
