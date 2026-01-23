Песков уточнил размер замороженных российских активов в США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил приблизительную величину замороженных российских активов в Соединенных Штатах — менее пяти миллиардов долларов. Он отметил, что президент Владимир Путин принял решение направить один миллиард долларов из этих средств на гуманитарные нужды палестинского сектора Газа посредством специального фонда — Совета мира, передаёт газета "Ведомости".

Кроме того, Песков заявил, что оставшиеся средства планируется потратить на восстановление регионов, пострадавших вследствие военных конфликтов. Решение было озвучено Путиным на встрече с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков указал, что данная инициатива активно обсуждается российским руководством и американскими представителями. Однако правовой механизм перевода денег в Совет мира остается неясным, поскольку предполагает необходимость разблокировки активов и определенных шагов со стороны властей США.