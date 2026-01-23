Новости

Туризм 2026, последние новости
На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Все материалы сюжета

Песков уточнил размер замороженных российских активов в США

Читайте также:

Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с представителями США по Украине
23 января 2026
Путин и Уиткофф провели почти четырехчасовые переговоры
23 января 2026

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил приблизительную величину замороженных российских активов в Соединенных Штатах — менее пяти миллиардов долларов. Он отметил, что президент Владимир Путин принял решение направить один миллиард долларов из этих средств на гуманитарные нужды палестинского сектора Газа посредством специального фонда — Совета мира, передаёт газета "Ведомости".

Кроме того, Песков заявил, что оставшиеся средства планируется потратить на восстановление регионов, пострадавших вследствие военных конфликтов. Решение было озвучено Путиным на встрече с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков указал, что данная инициатива активно обсуждается российским руководством и американскими представителями. Однако правовой механизм перевода денег в Совет мира остается неясным, поскольку предполагает необходимость разблокировки активов и определенных шагов со стороны властей США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (874)


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Эксперты критикуют высокую цену аэропорта «Домодедово»
Совладелец Внуково готов вложиться в Домодедово
«Поприкалывался и хватит!» – ИП Богатый открестился от покупки аэропорта Домодедово
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес