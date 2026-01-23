Студентов в Иркутске будут сутки бесплатно катать на муниципальном транспорте

В честь Дня российского студенчества, который отмечается в нашей стране 25 января, проезд в муниципальном транспорте Иркутска для виновников торжества целый день будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Воспользоваться этим правом можно в троллейбусах, автобусах и трамваях МУП "Иркутскгортранс" и МУП "Иркутскавтотранс" в течение всего дня. Для этого достаточно будет предъявить водителю или кондуктору студенческий билет», – сообщили в мэрии.

Бесплатным проездом смогут воспользоваться учащиеся учреждений как высшего, так и среднего профессионального образования.