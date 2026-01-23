Новости

Туризм 2026, последние новости
На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Все материалы сюжета

Студентов в Иркутске будут сутки бесплатно катать на муниципальном транспорте

В честь Дня российского студенчества, который отмечается в нашей стране 25 января, проезд в муниципальном транспорте Иркутска для виновников торжества целый день будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Воспользоваться этим правом можно в троллейбусах, автобусах и трамваях МУП "Иркутскгортранс" и МУП "Иркутскавтотранс" в течение всего дня. Для этого достаточно будет предъявить водителю или кондуктору студенческий билет», – сообщили в мэрии.

Бесплатным проездом смогут воспользоваться учащиеся учреждений как высшего, так и среднего профессионального образования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аэропорт Домодедово
Эксперты критикуют высокую цену аэропорта «Домодедово»
Совладелец Внуково готов вложиться в Домодедово
«Поприкалывался и хватит!» – ИП Богатый открестился от покупки аэропорта Домодедово
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес