Тридцать шесть ледовых переправ открыли в Иркутской области

За прошедшие сутки в Иркутской области была открыта новая ледовая переправа на реке Киренге в 2,5 километрах выше по течению от микрорайона Гарь в городе Киренске. Ее длина – 250 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность 60 тонн.

«В настоящее время в регионе действуют 36 ледовых дорог: семь – в Киренском, шесть – в Тайшетском округах, пять – в Катангском, три – в Братском районах, по две – в Бодайбинском, Усть-Кутском, Чунском, Мамско-Чуйской районах, по одной – в Шелеховском, Усольском, Нижнеудинском, Казачинско-Ленском, Качугском, Усть-Удинском районах и в Балаганском округе», – пояснили в ГУ МЧС России по региону.

Всего в зимний период на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 61 ледовой переправы в 17 муниципальных образованиях области: 12 – областного, 49 – муниципального значения.