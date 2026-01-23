Иркутск оказался одним из наиболее загрязненных городов региона

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в 2025 году. Озвучены города, где были выявлены загрязнения.

Одним из наиболее загрязненных оказался Иркутск. Тут зафиксировано превышение ПДК среднесуточной по бенз(а)пирену (в 17 пробах из 75), бензолу (в 1 пробе из 75), взвешенным веществам (в 13 пробах из 75) и формальдегиду (в 1 пробе из 75).

Превышение ПДК максимальной разовой в областном центре зарегистрировано по бензолу (в 1 пробе из 300), бутилацетату (в 4 пробах из 300), изопропилбензолу (в 1 пробе из 300), этилбензолу (в 22 пробах из 300), метилбензолу (в 9 пробах из 300) и диметилбензолу (в 16 пробах из 300).

На территории Ангарска превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по формальдегиду (в 2 пробах из 75) , гидроксибензолу (в 2 пробах из 75) и оксиду углерода (в 1 пробе из 75).

В Шелехове превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по диоксиду азота (в 30 пробах из 75). Превышение ПДК максимальной разовой зарегистрировано по диметилбензолу (в 6 пробах из 300).

На территории городов Зима, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово, где также проводился мониторинг, превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.