Дети на тюбах врезались в машину при катании со стихийной горки в Приангарье

Инцидент с участием несовершеннолетних произошел в Осинском районе Иркутской области. Дети пострадали при катании со стихийной горки.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, девочки 3 и 6 лет, находясь под присмотром взрослого, катались на тюбах со стихийной горки – она вела на дорогу. Развлечение привело к опасным последствиям: дети столкнулись с машиной Toyota Corolla.

«С полученными травмами сестры доставлены в медицинское учреждение. Причины и условия произошедшего устанавливаются», – пояснили в региональной прокуратуре.

Проводится всесторонняя проверка.