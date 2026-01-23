Новости

Уголовное дело возбудили по факту утечки хлора на заводе в Братске

В городе Братске Иркутской области по факту выброса хлора на деревообрабатывающем предприятии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с 21 по 22 января 2026 года на территории предприятия из-за нарушения правил охраны окружающей среды произошел выброс хлора, повлекший причинение вреда шести работникам, находившимся в помещении промышленного объекта.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». В рамках расследования запланирован комплекс необходимых действий, проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебных экспертиз.

Также будет дана оценка действиям лиц, на которых возложены обязанности по соблюдению установленных правил при производстве работ.


