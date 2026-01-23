Эквайринг подорожал: банки начали взимать НДС

С нового года Сбер, Альфа-банк, Уралсиб и Делобанк начал добавлять НДС к комиссиям за эквайринг после отмены налоговой льготы по обслуживанию банковских карт. Формально тарифы не повышены, но к ним сверху начисляется 22% налога. Для части бизнеса это означает увеличение издержек, даже если на бумаге структура платежа стала более прозрачной.

– Ключевая причина изменений фискальная. Отмена льготного НДС стала способом расширить налоговую базу без прямого повышения ставок. Банки, в свою очередь, предпочли не закладывать налог в комиссии, чтобы не лишать клиентов права на вычет. Это важно для компаний на общем режиме налогообложения, но для малого бизнеса на спецрежимах такой механизм не работает, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Эффект для инфляции будет умеренным, но не нулевым. Эквайринг — это массовая услуга, встроенная в себестоимость торговли и услуг. Часть бизнеса попытается переложить рост издержек в цены, особенно в сегментах с низкой маржой. Прямого скачка инфляции это не вызовет, но добавит к ней несколько базисных пунктов.

В базовый прогноз инфляции к концу 2026 года закладываем ее замедление до 4,5–5,2%. Вклад эквайринга в этот показатель будет вторичным, но в сочетании с другими административными и фискальными решениями он будет стимулировать рост цен.

– Для конечных пользователей банковских продуктов это означает косвенное удорожание товаров и услуг и более активное продвижение альтернативных способов оплаты. QR-платежи и переводы будут становиться нормой не из-за технологий, а из-за экономики, – резюмирует Владимир Чернов.