S7 увеличивает количество рейсов на горнолыжные курорты

S7 Airlines существенно расширяет свое предложение на направлениях популярных горнолыжных курортов России. Дополнительные рейсы позволят туристам быстрее добраться до любимых трасс Шерегеша, Алтая и Хибин.

Основные изменения расписания:

- Москва → Новокузнецк: Рейсы теперь выполняются ежедневно начиная с 30 января.

- Новосибирск → Новокузнецк: Добавлены специальные рейсы в пиковые дни.

- Москва → Горно-Алтайск: Количество рейсов увеличится до пяти в неделю благодаря двум дополнительным рейсам с 28 января.

- Москва → Кировск (Апатиты): Возобновляются полёты с частотой от двух до шести рейсов в неделю в зависимости от загруженности курорта.

- Владивосток → Южно-Сахалинск: До десяти еженедельных рейсов обеспечат комфорт поездок жителям Сахалина.



По словам директора по стратегии S7 Group Игоря Веретенникова, развитие инфраструктуры горных курортов требует адекватного транспортного обеспечения, поэтому компания стремится сделать поездки максимально доступными и привлекательными.