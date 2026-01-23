Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Шохин советует мягко разогреть остывающую экономику России
Все материалы сюжета

Потенциал роста доходов Газпрома зависит от «Силы Сибири-2»

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в 2025 году увеличила поставки трубопроводного газа в Китай на 25%, до 38,8 млрд куб. м. Это совпадает с предварительной оценкой Газпромом объема экспорта по «Силе Сибири», вышедшей на проектную мощность. Ежедневно по этому газопроводу КНР получает более 100 млн куб. м газа, обеспечивая России лидерство по этому показателю.

Читайте также:

ЕС может возобновить импорт газа из РФ
21 января 2026
Газовый поворот: Газпром ставит новый рекорд экспорта в Китай
12 января 2026

– Экспорт газа из РФ в Узбекистан, по данным МЭА, в прошлом году увеличился на 30%, до 7 млрд куб. м. По сообщениям Газпрома, поставки трубопроводного газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан за ушедший год выросли на 22,2%, а Грузию — более чем на 40%. По оценке МЭА, экспорт в Европу сократился на 45% после завершения транзита через Украину. Долю российского трубопроводного газа на европейском рынке МЭА оценивает в 8%. По данным Газпрома, с учетом СПГ эта доля немного превышает 12%, что обеспечивает РФ четвертое место в списке экспортеров данного сырья в регион, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Объем поставок российского трубопроводного газа в Китай впервые в истории превысил экспорт в Европу. Следующей задачей Газпрома станет увеличение поставок в азиатском и других направлениях до такого уровня, чтобы полностью обходиться без европейского рынка и отказаться от него без слишком больших потерь. Осуществление таких планов может быть связано со строительством газопровода «Сила Сибири-2» на запад Китая и началом поставок трубопроводного газа в Монголию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ковыкта, «Сила Сибири», «Союз Восток», экспорт газа в Китай, 2023. Последние новости":
Все материалы сюжета (86)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес