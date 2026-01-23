Потенциал роста доходов Газпрома зависит от «Силы Сибири-2»

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в 2025 году увеличила поставки трубопроводного газа в Китай на 25%, до 38,8 млрд куб. м. Это совпадает с предварительной оценкой Газпромом объема экспорта по «Силе Сибири», вышедшей на проектную мощность. Ежедневно по этому газопроводу КНР получает более 100 млн куб. м газа, обеспечивая России лидерство по этому показателю.

– Экспорт газа из РФ в Узбекистан, по данным МЭА, в прошлом году увеличился на 30%, до 7 млрд куб. м. По сообщениям Газпрома, поставки трубопроводного газа в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан за ушедший год выросли на 22,2%, а Грузию — более чем на 40%. По оценке МЭА, экспорт в Европу сократился на 45% после завершения транзита через Украину. Долю российского трубопроводного газа на европейском рынке МЭА оценивает в 8%. По данным Газпрома, с учетом СПГ эта доля немного превышает 12%, что обеспечивает РФ четвертое место в списке экспортеров данного сырья в регион, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Объем поставок российского трубопроводного газа в Китай впервые в истории превысил экспорт в Европу. Следующей задачей Газпрома станет увеличение поставок в азиатском и других направлениях до такого уровня, чтобы полностью обходиться без европейского рынка и отказаться от него без слишком больших потерь. Осуществление таких планов может быть связано со строительством газопровода «Сила Сибири-2» на запад Китая и началом поставок трубопроводного газа в Монголию.