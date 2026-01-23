Заботкин назвал переход к нейтральной ДКП несвоевременным

Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин подчеркнул, что разговоры о возврате к нейтральной денежно-кредитной политике преждевременны. Как заявил чиновник, инфляция остаётся выше целевого показателя, а также сохраняются высокие инфляционные ожидания среди населения и бизнеса, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозам Банка России, ключевая ставка продолжит снижаться в ближайшие месяцы. Однако долгосрочная цель Центробанка заключается в установлении номинальной нейтральной ставки в пределах диапазона 7,5–8,5%.

Таким образом, хотя Центральный банк допускает дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики, возвращение к полной нейтралитету откладывается до достижения устойчивых успехов в борьбе с инфляцией.

Ранее Альфа-Банк представил прогноз по ключевой ставке Банка России на 2026 год, в котором допускается возможность её повышения в рисковом сценарии. Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что вероятность такого сценария оценивается примерно в 10–15%.



По словам Орловой, повышение ставки может произойти во втором полугодии 2026 года в случае значительного провала по доходам бюджета и возникновения инфляционных рисков, связанных с ростом бюджетного дефицита и увеличением расходов. Однако она подчеркнула, что это будет экстраординарная ситуация.

В то же время эксперт считает, что во втором полугодии ставка, скорее всего, будет ниже текущих значений. В худшем случае к концу года ставка останется на уровне 16% годовых.