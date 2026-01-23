Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Исторический максимум золота в январе 2026: стоит ли продавать?
Феномен серебряного ралли: что ждет рынок в 2026 году
Шохин советует мягко разогреть остывающую экономику России
Все материалы сюжета

Заботкин назвал переход к нейтральной ДКП несвоевременным

Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин подчеркнул, что разговоры о возврате к нейтральной денежно-кредитной политике преждевременны. Как заявил чиновник, инфляция остаётся выше целевого показателя, а также сохраняются высокие инфляционные ожидания среди населения и бизнеса, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозам Банка России, ключевая ставка продолжит снижаться в ближайшие месяцы. Однако долгосрочная цель Центробанка заключается в установлении номинальной нейтральной ставки в пределах диапазона 7,5–8,5%.

Таким образом, хотя Центральный банк допускает дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики, возвращение к полной нейтралитету откладывается до достижения устойчивых успехов в борьбе с инфляцией.

Читайте также:

Сбербанк снижает ставки по вкладам с 21 января
21 января 2026
Средняя ставка по коротким вкладам упала ниже 15%
20 января 2026

Ранее Альфа-Банк представил прогноз по ключевой ставке Банка России на 2026 год, в котором допускается возможность её повышения в рисковом сценарии. Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что вероятность такого сценария оценивается примерно в 10–15%.

По словам Орловой, повышение ставки может произойти во втором полугодии 2026 года в случае значительного провала по доходам бюджета и возникновения инфляционных рисков, связанных с ростом бюджетного дефицита и увеличением расходов. Однако она подчеркнула, что это будет экстраординарная ситуация.

В то же время эксперт считает, что во втором полугодии ставка, скорее всего, будет ниже текущих значений. В худшем случае к концу года ставка останется на уровне 16% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (336)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
На паромной переправе Листвянка – Порт Байкал 23-25 января возможны перебои
Владельцев нелегальных гостевых домов в Приангарье предупредили о крупных штрафах
Курорт «Аршан» ждет масштабная реновация
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес